بسمة بوسيل تؤدي تمارين شاقة داخل الجيم (صور)

خطفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، الأنظار إليها باحدث ظهور لها وهى تؤدي تمارين شاقة داخل الجيم.

ونشرت بسمة، مقطع فيديو، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تؤدي عدد من التمارين الرياضية داخل الجيم.

وكانت بسمة بوسيل قد احتفلت مؤخرا بطرح ألبومها الجديد" حلم" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة بسمة بوسيل تخوض تجربة التمثيل لأول مرة بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

