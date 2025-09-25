إعلان

أول فيديو من حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد

كتب : مصراوي

11:16 م 25/09/2025
شارك الفنان محمد جمعة، مقطع فيديو من حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد المقام مساء اليوم الخميس.

ونشر جمعة، الفيديو، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "ألف مبروك ابن أخويا بيومي فؤاد ..محمد".

وكان محمد نجل بيومي فؤاد احتفل نهاية الشهر الماضي بعقد قرانه وسط حضور والده وعدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز.

حفل زفاف بيومي فؤاد محمد جمعة نجل بيومي فؤاد
