حرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل افتتاح مهرجان الغردقة للشباب في دورته الثالثة هذا العام، والذي يقام مساء اليوم الخميس في محافظة الغردقة.

وكان من أبرز الحضور الفنان محمد ممدوح، الفنانة نرمين الفقي، الفنان أحمد وفيق، الفنان أحمد فتحي، الفنانة غادة عادل، الفنانة عبير صبري، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان ميدو عادل، الفنانة رانيا فريد شوقي.

وكشفت إدارة المهرجان هذا العام عن تكريم عدد من النجوم هم محمد ممدوح "تايسون"، غادة عادل، ونيكول سابا. ويقدّم الحفل الإعلامية إنجي علي والفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين.

وتستمر فعاليات المهرجان في دورته الثالثة خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة نحو 52 فيلمًا في مسابقات الأفلام الطويلة، القصيرة، وأفلام الطلبة.

