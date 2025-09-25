إعلان

محمد عادل إمام عن أحدث أفلامه الجديدة: "تقريبا ده أحلى فيلم عملته"

كتب : مصراوي

08:19 م 25/09/2025

محمد عادل إمام

تحدث النجم محمد عادل إمام، عن أحدث أفلامه السينمائية الجديدة.

وكتب إمام، عبر حسابه على إنستجرام: "بصور فيلم الأيام دي تقريبا ده أحلى فيلم عملته لحد دلوقتي مع نجم من أجمد وألذ النجوم في الوطن العربي".

وتابع: "وأكتر مخرج بحب الشغل معاه و كسرنا الدنيا مع بعض قبل كدة.. ومؤلف من ألطف المؤلفين في مصر، وإنتاج أقوى منتجين في صناعة السينما".

وأَضاف محمد إمام: "إن شاء الله يعجبكم جداً .. انتظروا المفاجأة قريبا".

يذكر أن، محمد عادل إمام يواصل تصوير فيلمه السينمائي الجديد "صقر وكناريا".

"صقر وكناريا" من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي، وبطولة محمد إمام، انتصار، يسرا اللوزي، وغيرهم من النجوم.

محمد عادل إمام افلام محمد عادل إمام صناعة السينما

