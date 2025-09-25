"مش قصير شوية؟".. تعليقات الجمهور على صور فستان مي عمر

بالصور| وصول نجوم الفن إلى الغردقة استعدادًا للمشاركة في مهرجان سينما الشباب

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار بأحدث إطلالة لها، إذ نشرت صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان صيفي قصير وجريء.

وأرفقت مي الصورة بتعليق: "اسمي، تاجي، عصري"، ولاقت إطلالتها تفاعلًا كبيرًا وإعجابًا من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقت الصور تفاعل الجمهور، وانهالت التعليقات على الإطلالتها الجريئة، وجاءت كالتالي: "قمورة"، "مش قصير شوية؟"، "ما أجملك! أحلى وحدة في العالم كله"، "عجزت أوصف جمالها"، "ما شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "إش إش" الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا

وشارك في بطولة المسلسل: هالة صدقي، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، عصام السقا، إدوارد، شيماء سيف، ومن إخراج محمد سامي.

