بفستان ضيق لامع.. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

عمرو أديب يعلّق على واقعة اعتداء أحمد الفيشاوي عليه: "ماكنش في حالته العقلية

قبل 27 سنة.. منى زكي تتألق في صور نادرة وسط جمهورها

بالصور| وصول نجوم الفن إلى الغردقة استعدادًا للمشاركة في مهرجان سينما الشباب

خطفت الفنانة رانيا منصور الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث تألقت بإطلالة جريئة وأنيقة.

ونشرت الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلّقت عليها بـ"إيموجي" قلب أزرق، وظهرت مرتدية فستانًا أزرق لامع وضيق أبرز رشاقتها، ونسقته مع حقيبة سوداء صغيرة، واعتمدت مكياجًا جريئًا

يُذكر أن الفنانة رانيا منصور يعرض لها حاليًا مسلسلها "وتر حساس 2"، والذي انطلقت أولى حلقاته يوم الأحد 21 سبتمبر على قناة ON.

تقدم رانيا في العمل دور "هاجر" صديقة "فريدة" التي تقوم بدورها الفنانة غادة عادل، ويشهد الموسم الثاني انضمام عدد كبير من النجوم بينهم: غادة عادل، كمال أبو رية، رانيا منصور، بينما يشارك من أبطال الموسم الأول: إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، هاجر عفيفي، تميم عبده، العمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

من ناحية أخرى، تواصل رانيا تصوير فيلمها الجديد "الست لما"، بطولة النجوم: يسرا، ياسمين رئيس، درة، محمود البزاوي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج خالد أبو غريب وإنتاج محمد ورنا السبكي.

اقرأ أيضًا:

بملابس سباق.. محمود البزاوي يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

"المنبر" لـ أحمد عبد العال يُمثل مصر في الإسكندرية السينمائي الدولي

"عملاق الماريونيت".. أحمد السقا يحيي ذكرى رحيل والده بكلمات مؤثرة

روجينا تخطف الأنظار بفستان ساحر بأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق (صور)

رحمة أحمد فرج تنشر صورة من داخل المستشفى ونص رسالة ابنها لها