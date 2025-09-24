لأول مرة.. أحمد العوضي يكشف كواليس تعاونه مع مي عمر بالسينما

تحدث الفنان أحمد العوضي، عن تعاونه مع الفنانة مي عمر لأول مرة على شاشة السينما بفيلم بعنوان "شمشون ودليلة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال "العوضي" ببرنامج "عرب وود": "الفيلم أكشن كوميدي، وسعيد جدا ومبسوط اننا هنتعاون مع بعض وبحب مي على المستوى الفني جدا وهي ومحمد سامي أصدقائي على المستوى الشخصي".

وكانت آخر مشاركات أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وفي السينما فيلم "الإسكندراني" عام 2024.

اقرأ أيضا:

"طلقها بسبب صينية بطاطس".. صور ومعلومات عن يارا تامر طليقة مسلم

بعد انفصال دام 4 أشهر.. إلهام عبدالبديع تعلن عودتها لزوجها