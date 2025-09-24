دنيا عبد العزيز تنشر صور جديدة من افتتاح أكاديمية دينا للرقص الشرقي

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورًا جمعتها بأصدقائها من نجوم الفن، خلال حضورها حفل افتتاح أكاديمية الراقصة دينا لتعليم الرقص الشرقي والفنون، والتي تقع داخل أحد المولات الشهيرة.

ووثقت دنيا عبد العزيز اللحظات عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت برفقة عدد من الفنانات، منهن: داليا البحيري، بشرى، إلهام شاهين، راقية إبراهيم، والإعلامية بوسي شلبي.

وأعلنت الراقصة الاستعراضية دينا في وقت سابق، عن إطلاق أول أكاديمية في مصر لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب تعليم رقصات أخرى من ثقافات مختلفة مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.

