دنيا عبد العزيز تنشر صور جديدة من افتتاح أكاديمية دينا للرقص الشرقي

كتبت- سهيلة أسامة:

02:57 م 24/09/2025
    دنيا عبد العزيز
    دنيا عبد العزيز
    حفل افتتاح أكاديمية الراقص دينا
    حفل افتتاح أكاديمية الراقص دينا (2)
    دنيا عبد العزيز ونجوم الفن (3)

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورًا جمعتها بأصدقائها من نجوم الفن، خلال حضورها حفل افتتاح أكاديمية الراقصة دينا لتعليم الرقص الشرقي والفنون، والتي تقع داخل أحد المولات الشهيرة.

ووثقت دنيا عبد العزيز اللحظات عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت برفقة عدد من الفنانات، منهن: داليا البحيري، بشرى، إلهام شاهين، راقية إبراهيم، والإعلامية بوسي شلبي.

وأعلنت الراقصة الاستعراضية دينا في وقت سابق، عن إطلاق أول أكاديمية في مصر لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب تعليم رقصات أخرى من ثقافات مختلفة مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.

دنيا عبد العزيز افتتاح أكاديمية دينا للرقص الشرقي نجوم الفن

