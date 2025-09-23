كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

افتتحت الراقصة دينا أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي والفنون، والتي تقع داخل أحد المولات الشهيرة.

واستقبلت دينا صديقتها من نجمات الفن، لالتقاط الصور التذكارية احتفلًا بأكاديمية الرقص، أبرزهن، الفنانة داليا البحيري الفنانة بشرى، الفنانة إنجي وجدان، النجمة إلهام شاهين، الفنانة راقية إبراهيم، والراقصة بدرة.

أعلنت الراقصة الاستعراضية دينا في وقت سابق، عن إطلاق أول أكاديمية في مصر لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب تعليم رقصات أخرى من ثقافات مختلفة مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.

