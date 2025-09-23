بالصور.. أول ظهور لـ بوسي بعد إخلاء سبيلها

خطفت المطربة بوسي الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بعد إنتهاء الإجراءات القانونية للإفراج عنها، عقب معارضتها على الأحكام الصادرة ضدها.

ونشرت بوسي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان طويل، بجوار حمام السباحة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي، أعلنت القبض على المطربة بوسي، أمس الإثنين خلال إنهاء إجراءات السفر إلى دبي، إذ تم الكشف عن صدور عدة أحكام قضائية ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد.

