"رشاقة وأناقة".. نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية من أحدث ظهور

خطفت النجمة نادية الجندي الأنظار من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

نشرت نادية الجندي صور جديدة عبر حسابها على فيسبوك، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال شبابية برشاقة ملفتة، خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب متابعيها.

استمتعت الفنانة نادية الجندي بعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، ونشرت خلال الفترة الماضية عدد من الصور ظهرت خلالها مرتدية إطلالات جريئة وجذابة من رحلتها، وعلق الجمهور: "قمر يا ندودة، قمر النجوم نجمة الجماهير، نجمة مصر الجميلة، قمر يا فنانة طول عمرك".

وكانت آخر مشاركات نادية الجندي الفنية بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020.

