إعلان

"رشاقة وأناقة".. نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية من أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

05:53 م 23/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نادية الجندي
  • عرض 5 صورة
    نادية الجندي
  • عرض 5 صورة
    نادية الجندي
  • عرض 5 صورة
    نادية الجندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت النجمة نادية الجندي الأنظار من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

نشرت نادية الجندي صور جديدة عبر حسابها على فيسبوك، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال شبابية برشاقة ملفتة، خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب متابعيها.

استمتعت الفنانة نادية الجندي بعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، ونشرت خلال الفترة الماضية عدد من الصور ظهرت خلالها مرتدية إطلالات جريئة وجذابة من رحلتها، وعلق الجمهور: "قمر يا ندودة، قمر النجوم نجمة الجماهير، نجمة مصر الجميلة، قمر يا فنانة طول عمرك".

وكانت آخر مشاركات نادية الجندي الفنية بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من بوسي بعد إخلاء سبيلها

تفاصيل آخر بروفات أنغام استعدادا لحفلها بالقاعة الملكية في ألبرت هول

نادية الجندي نجوم الفن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد رفع الدعم بنهاية العام.. كيف سيتم تسعير البنزين والغاز لحظيا؟
الذهب يرتفع عالميا لذروة غير مسبوقة ليسجل أعلى مستوى تاريخي
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد