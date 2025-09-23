شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلق على غياب شقيقته عن حفل توزيع جوائز دير جيست

"أجمل من الجمال".. ملك زاهر أنيقة في أحدث ظهور لها

كتبت- منال الجيوشي

علق الفنان وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، على غياب شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن حفل توزيع جوائز دير جيست

ونشر وائل عبدالعزيز صورة لشقيقته في الأراضي المقدسة، وعلق عليها: "الجايزة هناك أكبر، اللهم تقبل"

ومنذ أيام، نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صور لها بالأراضي المقدسة خلال أدائها مناسك العمرة.

وشهد ظهور ياسمين عبدالعزيز وهي مرتدية الحجاب بكائها داخل المسجد النبوي، ونشرت فيديو لها من أمام الكعبة وداخل المسجد النبوي الشريف، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، ونيكول سابا.