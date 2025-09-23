بعد صورها بالذكاء الاصطناعي.. كيت وينسلت تحسم الجدل حول تواجدها في مصر

"أجمل من الجمال".. ملك زاهر أنيقة في أحدث ظهور لها

حسمت النجمة العالمية كيت وينسلت، الجدل المثار حول تواجدها في مصر، عقب نشرها مجموعة صور عبر صفحتها في موقع فيسبوك

وأثارت كيت وينسلت الجدل عقب نشرها مجموعة صور بطريقة الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها أمام قلعة صلاح الدين ونهر النيل وأهرامات الجيزة.

ومع توالي عبارات الترحيب، والسؤال عن تواجدها في مصر، نشرت كيت وينسلت، صورة لها وهي تضحك، وحددت موقعها في أحد شواطىء سهل حشيش في الغردقة وكتبت بجوارها "مصر".

يذكر أن كيت وينسلت تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الجديد من سلسلة أفلام "Avatar" والمقرر عرضه نهاية العام الجاري.