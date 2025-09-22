بالصور.. حضور لافت لـ أحمد زاهر وابنته ملك في مهرجان الفضائيات العربية

انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة السادسة عشر من مهرجان الفضائيات العربية، والتي تشهد توافد عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

شهدت السجادة الحمراء تواجد لافت للنجم أحمد زاهر وابنته ملك، والفنان محمد الشرنوبي، والفنان محمد علاء.

وشاركت في المهرجان الإعلامية إسعاد يونس، وأحمد العوضي، ماجد المصري، عصام السقا، وعمرو يوسف، ودينا فؤاد، والنجمة يسرا، والنجم رياض الخولي، وإدوارد، والناقد الفني طارق الشناوي، والفنان إيهاب فهمي، والنجم أحمد السقا، وسيرين عبدالنور.

تشهد فعاليات الدورة السادسة عشر من مهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد من نجوم الفن؛ تقديرًا لجهودهم والنجاحات التي حققوها في أعمالهم الفنية خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا..

بعد ترشيحه لتمثيل مصر في الأوسكار.. إقامة عرض محدود لـ"هابي بيرث داي"

"احلى اتنين".. وفاء الكيلاني تنشر صورًا جديدة رفقة زوجها تيم حسن