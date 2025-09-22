إعلان

أحمد زاهر لـ ابنتيه ملك وليلى: شرفتوني وبحبكم يا أشطر بنات (16 صورة)

كتب : منى الموجي

09:44 م 22/09/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الحمدلله و الشكر لله مليون مبروك لنور عيوني و حبايب قلبي ملك و ليلي علي التخرج و التفوق شرفتوني (1)
  • عرض 16 صورة
    الحمدلله و الشكر لله مليون مبروك لنور عيوني و حبايب قلبي ملك و ليلي علي التخرج و التفوق شرفتوني (4)
  • عرض 16 صورة
    الحمدلله و الشكر لله مليون مبروك لنور عيوني و حبايب قلبي ملك و ليلي علي التخرج و التفوق شرفتوني (5)
  • عرض 16 صورة
    الحمدلله و الشكر لله مليون مبروك لنور عيوني و حبايب قلبي ملك و ليلي علي التخرج و التفوق شرفتوني (6)
  • عرض 16 صورة
    الحمدلله و الشكر لله مليون مبروك لنور عيوني و حبايب قلبي ملك و ليلي علي التخرج و التفوق شرفتوني (7)
  • عرض 16 صورة
    الحمدلله و الشكر لله مليون مبروك لنور عيوني و حبايب قلبي ملك و ليلي علي التخرج و التفوق شرفتوني (8)
  • عرض 16 صورة
    الحمدلله و الشكر لله مليون مبروك لنور عيوني و حبايب قلبي ملك و ليلي علي التخرج و التفوق شرفتوني (9)
  • عرض 16 صورة
    الحمدلله و الشكر لله مليون مبروك لنور عيوني و حبايب قلبي ملك و ليلي علي التخرج و التفوق شرفتوني (11)
  • عرض 16 صورة
    الحمدلله و الشكر لله مليون مبروك لنور عيوني و حبايب قلبي ملك و ليلي علي التخرج و التفوق شرفتوني (12)
  • عرض 16 صورة
    الحمدلله و الشكر لله مليون مبروك لنور عيوني و حبايب قلبي ملك و ليلي علي التخرج و التفوق شرفتوني (13)
  • عرض 16 صورة
    الحمدلله و الشكر لله مليون مبروك لنور عيوني و حبايب قلبي ملك و ليلي علي التخرج و التفوق شرفتوني (14)
  • عرض 16 صورة
    الحمدلله و الشكر لله مليون مبروك لنور عيوني و حبايب قلبي ملك و ليلي علي التخرج و التفوق شرفتوني (3)
  • عرض 16 صورة
    الحمدلله و الشكر لله مليون مبروك لنور عيوني و حبايب قلبي ملك و ليلي علي التخرج و التفوق شرفتوني
  • عرض 16 صورة
    الحمدلله و الشكر لله مليون مبروك لنور عيوني و حبايب قلبي ملك و ليلي علي التخرج و التفوق شرفتوني (15)
  • عرض 16 صورة
    الحمدلله و الشكر لله مليون مبروك لنور عيوني و حبايب قلبي ملك و ليلي علي التخرج و التفوق شرفتوني (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الفنان أحمد زاهر، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من احتفاله بتخرج ابنتيه ملك وليلى، بحضور والدتهما والفنان هشام جمال زوج ليلى.

وكتب في تعليقه على الصور "الحمد لله والشكر لله، مليون مبروك لنور عيوني وحبايب قلبي ملك وليلى على التخرج والتفوق شرفتوني وحسستوني بالفخر، بحبكم يا أحلى وأشطر بنات في الدنيا".

جدير بالذكر أن ملك تشارك في بطولة مسلسل أزمة ثقة، أمام الفنانة نجلاء بدر، والفنان هاني عادل، كما عُرض مؤخرًا لشقيقتها ليلى حكاية "هند" ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، وشاركها العمل: حنان سليمان، مؤمن نور، حازم إيهاب.

أحمد زاهر لابنتيه ملك وليلى أحمد زاهر لابنتيه شرفتوني الفنان أحمد زاهر ملك أحمد زاهر ليلى أحمد زاهر أحمد زاهر على إنستجرام احتفاله تخرج ملك وليلى زاهر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توقعات وسيناريوهات إعلان ترامب عن التوحد.. دواء جديد أم أبحاث؟
أزمة منتظرة ونجم غائب.. تغطية خاصة لحفل الكرة الذهبية 2025 (مُحدث)