أحمد زاهر لـ ابنتيه ملك وليلى: شرفتوني وبحبكم يا أشطر بنات (16 صورة)

شارك الفنان أحمد زاهر، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من احتفاله بتخرج ابنتيه ملك وليلى، بحضور والدتهما والفنان هشام جمال زوج ليلى.

وكتب في تعليقه على الصور "الحمد لله والشكر لله، مليون مبروك لنور عيوني وحبايب قلبي ملك وليلى على التخرج والتفوق شرفتوني وحسستوني بالفخر، بحبكم يا أحلى وأشطر بنات في الدنيا".

جدير بالذكر أن ملك تشارك في بطولة مسلسل أزمة ثقة، أمام الفنانة نجلاء بدر، والفنان هاني عادل، كما عُرض مؤخرًا لشقيقتها ليلى حكاية "هند" ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، وشاركها العمل: حنان سليمان، مؤمن نور، حازم إيهاب.