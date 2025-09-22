بإطلالة جريئة.. نيكول سابا تنشر صورًا رومانسية مع زوجها يوسف الخال

شاركت الفنانة نيكول سابا متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها رفقة زوجها الفنان يوسف الخال، من مشاركتهما في حفل "الموريس دور" 2025.

ونشرت نيكول مجموعة صور رومانسية مع زوجها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان جريء خطفت به الأنظار.

يذكر أن آخر أعمال نيكول، كانت في رمضان الماضى مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.

