"قمة الأنوثة".. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

سبب إلقاء القبض عليها.. 10 معلومات عن المطربة بوسي بعد منعها من السفر

أول تعليق من نقابة الموسيقيين بعد القبض على بوسي

بعد القبض عليها.. لعنة 11 شيك بدون رصيد تواجه بوسي بسببها شبح السجن

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها

وخطفت مي عمر الأنظار بفستان أحمر أنيق، حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمة الأنوثة"، "قمر"، "أحلى واحدة"، "أجمل مي" وغيرها من التعليقات

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "إش إش" الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا

وشارك في بطولة المسلسل: هالة صدقي، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، عصام السقا، إدوارد، شيماء سيف، ومن إخراج محمد سامي