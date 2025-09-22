إعلان

"قمة الأنوثة".. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتب : مصراوي

05:19 م 22/09/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة مي عمر
  • عرض 3 صورة
    الفنانة مي عمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها

وخطفت مي عمر الأنظار بفستان أحمر أنيق، حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمة الأنوثة"، "قمر"، "أحلى واحدة"، "أجمل مي" وغيرها من التعليقات

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "إش إش" الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا

وشارك في بطولة المسلسل: هالة صدقي، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، عصام السقا، إدوارد، شيماء سيف، ومن إخراج محمد سامي

الفنانة مي عمر إطلالة مي عمر مي عمر بفستان أسود مي عمر على إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد القبض عليها.. محامي ورثة طليق "بوسي" يكشف سبب منعها من السفر؟
تطعيمات مهمة لطلاب المدارس مع بداية الدراسة.. تعرف عليها
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه