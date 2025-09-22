تفاصيل إحالة شيرين عبدالوهاب للمحاكمة بسبب تسجيل صوتي

تجدد النزاع بين المطربة شيرين عبدالوهاب، والمنتج محمد الشاعر، مع إعلان المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تحديد يوم 9 أكتوبر، لمحاكمة المطربة في اتهامها بسب وقذف المنتج ومدير حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي.

وطالب محامي المنتج، بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، في الدعوى التي أقامها ضد المطربة، بدعوى السب والقذف.

وبدأ النزاع بين المطربة، والمنتج في عام 2023، إذ أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش، تقدمه ببلاغ رسمي، بالنيابة عن موكلته الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضد المنتج محمد الشاعر، بدعوى مسؤوليته عن تسريب أغانيها "وبحلفلك" و"القماص"، والاستيلاء على صفحاتها في مواقع التواصل.

وتحدث المحامي في تصريح خاص لـ" مصراوي"، وقال: "الفنانة شيرين عبدالوهاب تعاني منذ عدة أشهر، لعدم قدرتها الوصول إلى حسابها في مواقع التواصل، إلى جانب طرح أغانيها بدون إذن، وحمل البلاغ رقم 50638، وقدم ضد شخص يدعي محمد أسامة محمود حسنين الشاعر وشهرته محمد الشاعر"

وفي مارس 2024، أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، حكم بتغريم المطربة شيرين عبدالوهاب، 5000 جنيه بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر، والتشهير به من خلال تسجيل صوتي.

وأعلن المستشار صبحي جمال "محامي المنتج محمد الشاعر"، عن صدور الحكم، عقب تحقيقات النيابة، وعقد جلسات المحاكمة في البلاغ الذي تقدم به ضد المطربة شيرين عبدالوهاب، يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير، لموكله المنتج.

وأعلنت المطربة شيرين عبدالوهاب، مؤخرا عدم صحة ما تردد عن مشاركتها مع المطرب فضل شاكر، في حفل غنائي.