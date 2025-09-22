أغنية "بابا" لعمرو دياب تتخطى 100 مليون مشاهدة منذ طرحها

إعلان

كتب- هاني صابر:

03:29 م 22/09/2025

تخطت أغنية "بابا" للنجم عمرو دياب، والتي تعد احدى اغاني ألبومه "ابتدينا" حاجز الـ 100 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد أكثر من مرور شهرين منذ طرحها.

أغنية "بابا" من كلمات ملك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي عادل حقي، مكساج وماستر، أمير محروس.

وتضمن ألبوم عمرو دياب "ابتدينا" أغاني متنوعة وهى "خطفوني، يالا، ماليش بديل، ارجعلها، دايما فاكر، شايف قمر، ابتدينا، يا بخته، هلونهم، حبيبتي ملاك، بابا، ما تقلقش، خبر أبيض، قفلتي اللعبة، إشارات".

