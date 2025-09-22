وفاء عامر تكشف المبلغ الذي تبرع به محمد رمضان للراحل إبراهيم شيكا

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة وفاء عامر، عن المبلغ الذي تبرع به النجم محمد رمضان للاعب الراحل إبراهيم شيكا قبل وفاته.

وقالت وفاء، ببرنامج "كلمة أخيرة": "محمد رمضان اتبرع بـ 250 ألف جنيه، والفلوس دي راحت في المستشفى علاجات للراحل".

وعن باقي نجوم الفن الذين تبروعوا لشيكا، أضافت: "نهال عنبر وآيتن عامر ومحمد رمضان، وتامر حسني ، وحسن شاكوش".

يذكر أن، وفاء عامر شاركت في عدد من الأعمال التي عُرضت بموسم دراما رمضان الماضي، من بينها مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال، ومسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد ودينا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري.