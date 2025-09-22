وفاء عامر باكية: "لولا آيتن عامر مكنتش قدرت أقف على رجلي تاني"

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن دور شقيقتها الفنانة آيتن عامر فيما تعرضت له مؤخرا من الاتهامات وشائعات طالتها حول قضية الإتجار في الأعضاء البشرية.

وقالت وفاء عامر، ببرنامج "كلمة أخيرة": "أنا واحدة ملهاش في أي حاجة، ولقت نفسها بتحاسب على حاجة هي معملتهاش، كل ذنبها إن فيه واحد مشهور فيه زيه عشرة، وبحاسب اني ساعدتهم، وحاسة بمرارة الظلم وكنت هحس بيه أكتر لو مخدتش حقي بالقانون".

وأضافت وفاء عامر باكية: "لو فيه عمل عن قصة حياتي أفضل حد يطلع بدور بطولتي هى شقيقتي آيتن عامر لأنها شاربة معايا مرارة الظلم، لولوا انها كتفها في كتفي اللي كان واقع في وقت كنت خايفة فيه ومتوترة، أنا مكنتش وقفت على رجلي وفخورة بيها".

يذكر أن، وفاء عامر شاركت في عدد من الأعمال التي عُرضت بموسم دراما رمضان الماضي، من بينها مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال، ومسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد ودينا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري.