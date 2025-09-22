15 صورة لنجوم الفن في حفل زفاف مخرج فهد البطل

كتب - معتز عباس:

أقيم منذ قليل، حفل زفاف وعقد قران المخرج محمد عبدالسلام، مخرج مسلسل فهد البطل، على فتاة من خارج الوسط الفني.

شهد حفل الزفاف حضور نجوم الفن وأبطال "فهد البطل" لتقديم التهنئة للعروسين، أبرزهم الفنان أحمد العوضي الفنان عصام السقا، الفنان أحمد عبدالعزيز، الفنانة نرمين الفقي، الفنان محمد أ بو داود.

كما حضرت شيري عادل، صابرين، دنيا عبدالعزيز، أحمد فهيم، والمؤلف هاني سرحان وزوجته الفنانة بسمة داود.

شارك أحمد العوضي مسلسل فهد البطل في رمضان 2025، بطولة أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عايدة رياض، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، صفوة، عزت زين، حمزة العيلي، غادة طلعت، محمد مهران، أحمد ماجد، رباب ممتاز، تأليف محمود حمدان من إخراج محمد عبدالسلام.