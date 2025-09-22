إعلان

15 صورة لنجوم الفن في حفل زفاف مخرج فهد البطل

12:28 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025
    احمد العوضي مع محمد عبدالسلام مخرج فهد البطل
    أحمد العوضي واحمد عبد العزيز في حفل زفاف مخرج فهد البطل
    حفل زفاف المخرج محمد عبد السلام مخرج فهد البطل
    حفل زفاف المخرج محمد عبد السلام مخرج فهد البطل (2)
    دنيا عبدالعزيز في حفل زفاف المخرج محمد عبدالسلام_2
    شيري عادل في حفل زفاف مخرج فهد البطل
    صابرين في حفل زفاف مخرج فهد البطل
    صابرين واحمد العوضي
    عصام السقا واحمد فهيم في حفل زفاف مخرج فهد البطل_5
    نرمين الفقي تهنئ عروس المخرج محمد عبد السلام
    احمد العوضي مع محمد عبدالسلام مخرج فهد البطل
    نرمين الفقي واحمد العوضي في حفل زفاف مخرج فهد البطل_6
    نرمين الفقي واحمد العوضي في حفل زفاف المخرج محمد عبد السلام
كتب - معتز عباس:

أقيم منذ قليل، حفل زفاف وعقد قران المخرج محمد عبدالسلام، مخرج مسلسل فهد البطل، على فتاة من خارج الوسط الفني.

شهد حفل الزفاف حضور نجوم الفن وأبطال "فهد البطل" لتقديم التهنئة للعروسين، أبرزهم الفنان أحمد العوضي الفنان عصام السقا، الفنان أحمد عبدالعزيز، الفنانة نرمين الفقي، الفنان محمد أ بو داود.

كما حضرت شيري عادل، صابرين، دنيا عبدالعزيز، أحمد فهيم، والمؤلف هاني سرحان وزوجته الفنانة بسمة داود.

شارك أحمد العوضي مسلسل فهد البطل في رمضان 2025، بطولة أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عايدة رياض، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، صفوة، عزت زين، حمزة العيلي، غادة طلعت، محمد مهران، أحمد ماجد، رباب ممتاز، تأليف محمود حمدان من إخراج محمد عبدالسلام.

محمد عبدالسلام فهد البطل أحمد العوضي أحمد السقا
