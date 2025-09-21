وفاء عامر تكشف عن أسماء النجوم الذين تبرعوا لعلاج إبراهيم شيكا

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة وفاء عامر تفاصيل علاقتها باللاعب الراحل إبراهيم شيكا، والفنانون الذين تبرعوا له لعلاجه من مرض السرطان.

وذكرت عامر، في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامي أحمد سالم، على قناة "ON"، قائمة بأسماء الفنانين والنجوم الذين تبرعوا لعلاج إبراهيم شيكا، منهم شقيقتها آيتن عامر التي كانت تباشر معها كل شيء يخص شيكا، والنجمة نهال عنبر، والنجم محمد رمضان، والمطرب تامر حسني، ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، وبعض الشخصيات والمؤثرين في "التيك توك".

وتابعت: "تامر حسني بيمشي في كل حاجة، ومحمد رمضان، دفع 250 ألف جنيه في المستشفى، وحسن شاكوش اتبرع كمان".

يذكر أن وفاء عامر شاركت في عدد من الأعمال التي عُرضت بموسم دراما رمضان الماضي، من بينها مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال، ومسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد ودينا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري.

