10 صور جديدة من خطوبة نور شقيقة الفنانة هنا الزاهد

كتب - معتز عباس:

أقيم أول أمس الجمعة، حفل خطوبة نور شقيقة الفنانة هنا الزاهد، بحضور الأهل والأصدقاء.

ونشرت نور صورا جديدة من خطوبتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ووجهت : "دائما كن أنت".

تفاعل المتابعين مع الصور، ووجهوا التهاني لنور وخطيبها بهذه المناسبة السعيدة.

يذكر أن نور الزاهد احتفلت بارتباطها في شهر أغسطس الماضي، ونشرت هنا صورا من الحفل عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وظهرت وقتها هنا رفقة شقيقتها فرح وعدد من الأصدقاء وهم يحتفلون بارتباط نور وسط أجواء عائلية.

