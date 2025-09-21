إعلان

نادية الجندي تعيد نشر صورة جريئة.. والجمهور: صبية في العشرين

03:31 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كتبت- سهيلة أسامة:

أعادت الفنانة نادية الجندي نشر صورة جريئة لها، وشاركتها مع متابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، أثناء تواجدها في مدينة ساحلية.

وظهرت الجندي في الصورة، مرتدية فستانًا جريئا مع قبعة أنيقة.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين علقوا: "صبية بعمر العشرين"، "جميلة ومش بيبان عليها العمر"، "الأستاذة"، "القمر".

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

نادية الجندي انستجرام
