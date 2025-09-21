كيف علقت غادة إبراهيم على إعلان إيناس الدغيدي زواجها؟



كتبت- سهيلة أسامة:

علّقت الفنانة غادة إبراهيم على الجدل المثار بعد إعلان المخرجة إيناس الدغيدي زواجها، مؤكدة أن الهجوم الذي تعرضت له يعكس أزمة مجتمع.

وكتبت غادة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "لم أتفق في حياتي مع المخرجة إيناس الدغيدي في معظم أفكارها وتوجهاتها، ولكن حين قررت الزواج بعد سن السبعين جُلدت ولم ترحم، وكأن الحلال تحول بقدرة قادر إلى حرام، ما هذا إنه المجتمع الذي نعيش فيه".

وأضافت: "عمر المرأة مجرد رقم في هويتها، أما عمرها الحقيقي فيرتبط بمدى شباب ونضج قلبها، وحبها وإقبالها على الحياة، ومدى قدرتها على العطاء. والزواج في الكِبَر لدى المرأة يمثل قمة احتياجها للحضن والونس والطبطبة والستر، ولشريك يشاركها تفاصيل يومها وحياتها حتى آخر نفس".

واختتمت قائلة: "هنيئًا لكل امرأة تفكر في الستر والعيش غير وحيدة في كنف زوج على كتاب الله وسنة رسوله، أو على مذهب ديانتها مهما كان عمرها، كفانا نظرات متنمرة، شامتة، جارحة ومؤذية، كفانا أفكارًا بالية عقيمة، مميتة وقاتلة، كفانا استهتارًا بمشاعر ورغبات البشر، كفانا تصديرًا للخرافات وبثًّا للسموم في العقول تحت مسمى الأصول والمفروض، كفانا وصايا على بعضنا البعض".

يذكر أن آخر مشاركات إيناس الدغيدي الإخراجية كانت بفيلم "مجنون أميرة" عام 2009.

اقرأ أيضًا:

بالصور- انطلاق تصوير مسلسل لعدم كفاية الأدلة





جمبسوت ونظارة شمس.. شاكيرا تنشر أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق:" شباب للأبد"





بالصور- جورجينا تؤدي التمارين رياضة في شوارع نيويورك



