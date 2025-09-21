إعلان

كيف علقت غادة إبراهيم على إعلان إيناس الدغيدي زواجها؟

02:03 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    غادة إبراهيم
  • عرض 15 صورة
    غادة إبراهيم
  • عرض 15 صورة
    غادة إبراهيم
  • عرض 15 صورة
    غادة إبراهيم
  • عرض 15 صورة
    غادة إبراهيم
  • عرض 15 صورة
    غادة ابراهيم
  • عرض 15 صورة
    إيناس الدغيدي (6)
  • عرض 15 صورة
    إيناس الدغيدي
  • عرض 15 صورة
    المخرجة إيناس الدغيدي تستعد لحفل زفافها
  • عرض 15 صورة
    إيناس الدغيدي (7)
  • عرض 15 صورة
    المخرجة إيناس الدغيدي
  • عرض 15 صورة
    مذيعة تهاجم إيناس الدغيدي
  • عرض 15 صورة
    إيناس الدغيدي من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    إيناس الدغيدي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتبت- سهيلة أسامة:

علّقت الفنانة غادة إبراهيم على الجدل المثار بعد إعلان المخرجة إيناس الدغيدي زواجها، مؤكدة أن الهجوم الذي تعرضت له يعكس أزمة مجتمع.

وكتبت غادة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "لم أتفق في حياتي مع المخرجة إيناس الدغيدي في معظم أفكارها وتوجهاتها، ولكن حين قررت الزواج بعد سن السبعين جُلدت ولم ترحم، وكأن الحلال تحول بقدرة قادر إلى حرام، ما هذا إنه المجتمع الذي نعيش فيه".

وأضافت: "عمر المرأة مجرد رقم في هويتها، أما عمرها الحقيقي فيرتبط بمدى شباب ونضج قلبها، وحبها وإقبالها على الحياة، ومدى قدرتها على العطاء. والزواج في الكِبَر لدى المرأة يمثل قمة احتياجها للحضن والونس والطبطبة والستر، ولشريك يشاركها تفاصيل يومها وحياتها حتى آخر نفس".

واختتمت قائلة: "هنيئًا لكل امرأة تفكر في الستر والعيش غير وحيدة في كنف زوج على كتاب الله وسنة رسوله، أو على مذهب ديانتها مهما كان عمرها، كفانا نظرات متنمرة، شامتة، جارحة ومؤذية، كفانا أفكارًا بالية عقيمة، مميتة وقاتلة، كفانا استهتارًا بمشاعر ورغبات البشر، كفانا تصديرًا للخرافات وبثًّا للسموم في العقول تحت مسمى الأصول والمفروض، كفانا وصايا على بعضنا البعض".

يذكر أن آخر مشاركات إيناس الدغيدي الإخراجية كانت بفيلم "مجنون أميرة" عام 2009.

اقرأ أيضًا:
بالصور- انطلاق تصوير مسلسل لعدم كفاية الأدلة

جمبسوت ونظارة شمس.. شاكيرا تنشر أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق:" شباب للأبد"

بالصور- جورجينا تؤدي التمارين رياضة في شوارع نيويورك

غادة إبراهيم إيناس الدغيدي فيسبوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
نادية الجندي تعيد نشر صورة جريئة.. والجمهور: صبية في العشرين

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة