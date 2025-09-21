فستان لامع ورشاقة ملفتة..نجلاء بدر تنشر صور من تكريمها في جوائز دير جيست

إعداد مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 5 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسر جلال

يستمتع الفنان ياسر جلال بالإجازة، ونشر صور عبر حسابه على فيسبوك ظهر خلالها في ديزني لاند.

ميرنا جميل

كشفت الفنانة ميرنا جميل عن وجودها في فرنس، ونشرت صور عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تتسوق بأحد المتاجر هناك.

ميريام فارس

نشرت الفنانة ميريام فارس صور ومقاطع فيديو وهي ترقص من حفلها الغنائي الذي أحيته الجمعة في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

نيكول سابا

نشرت الفنانة نيكول سابا صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، وكانت الصور من كواليس حضورها حفل توزيع جوائز دير جيست 2025.

نرمين الفقي

احتفلت الفنانة نرمين الفقي بعيد ميلاد إحدى صديقاتها، ونشرت صور جديدة عبر صفحتها على "انستجرام"، ظهرت نرمين الفقي وهي تحتفل بعيد ميلاد صديقتها وسط أجواء عائلية