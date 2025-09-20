بعد ظهورها على كرسي متحرك..مينا مسعود مع زوجته إميلي شاه في الجيم -صور

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة نجلاء بدر بتكريمها في حفل توزيع جوائز دير جيست، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، وسط حضور عدد كبير من ألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي.

ونشرت نجلاء بدر مجموعة صور ظهرت فيها بفستان لامع ورشاقة ملفتة، من كواليس التكريم عبر صفحتها على انستجرام وكتبت: "شكرا للتكريم السابع لي على مدار سنوات عملي من دير جيست، دايماً حافز متجدد لي مع كل عمل".

وحرص عدد كبير من متابعيها على تهنئتها وعلقوا: "مبروك يا نوجة يا قمر، ألف مبروك تستاهلي كل خير، مبروك، جميلة ومتألقة كعادتك".

وكانت آخر مشاركات نجلاء بدر الفنية بمسلسل "أزمة ثقة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم هاني عادل، ملك أحمد زاهر، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، تأليف أحمد صبحي، إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

