كتب- هاني صابر:

كشف الإعلامي محمود سعد، سر مكالمته مع الرئيس الراحل مبارك، وكواليس إقالته من ماسبيرو.

وقال "سعد" في حواره مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت) في حلقة جديدة من حلقات برنامج أسئلة حرجة، المعروض على قناة موقع "مصراوي" عبر "يوتيوب": "كلموني في التليفزيون وقالولي فيه اجتماع بكرة الصبح عشان يا يقفلوا البرنامج أو هيمشوك، واجتمعوا وخدوا القرار اني أمشي، وكنت في مصر الجديدة بعمل لقاء هناك، ومكنتش برد على التليفون، ولقيت إيهاب طلعت بيصرخ في التليفزيون.. الوزير عايزك قولتله هطلبه أنا".

وتابع: "كلمته .. قالي الرئيس مبارك عايز يكلمك، ركنت بالعربية عند القلعة، ولقيت حد بيكلمني من رئاسة الجمهورية، أستاذ محمود، الريس هيكلمك دلوقتي، أقف في مكان آمن ومتحركش العربية عشان الصوت ميتقطعش، قولتله حاضر، ولقيت الريس بيكلمني مكالمة لطيفة جدا، وكنت من كام يوم عامل دعامة، فقالي (بطمن عليك وعامل إيه يا محمود، وقولتله ما تيجي يا سيادة الريس نسجل بقى)، وأنا بتكلم لقيت نفسي مشيت بالعربية وفضلنا نتكلم لحد ما وصلت البيت".

وأضاف سعد: "سيادة الريس لما يكلم حد، وزارة الإعلام بتدي خبر إن ده يتنشر في كل الجرايد، ولا أكنه أي حاجة حصلت، ولا طلعت قولت في البرنامج ولا حاجة، والريس كلمني يومها والجدع كان يمشيني بقا، وفين اللي كانوا هيمنعوني من دخول التليفزيون؟ .. كله راح وباء، وروحت التليفزيون عادي ولا كأني أي حاجة حصلت، عشان هم عرفوا كل اللي حصل".