ضحك وحب.. إلهام شاهين مع محمد منير على البحر في أحدث ظهور

03:41 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إلهام شاهين مع محمد منير على البحر
  • عرض 11 صورة
    إلهام شاهين ومحمد منير 1
  • عرض 11 صورة
    إلهام شاهين ومحمد منير
  • عرض 11 صورة
    إلهام شاهين ومنير
  • عرض 11 صورة
    إلهام ومنير
  • عرض 11 صورة
    محمد منير مع إلهام شاهين
  • عرض 11 صورة
    النجمة إلهام شاهين والكينج محمد منير
  • عرض 11 صورة
    منير وإلهام شاهين
  • عرض 11 صورة
    محمد منير وإلهام شاهين
  • عرض 11 صورة
    الفنانة إلهام شاهين والفنان محمد منير
كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو جديد من عطلتها الصيفية، ظهرت خلاله مع "الكينج" محمد منير.

ضم الفيديو صورًا تجمع إلهام ومنير، وسيطرت عليه أجواء الحب والضحك والاستمتاع بآخر أيام الصيفية على البحر، مصحوبة بصوت "الكينج" في أغنية "أنا بعشق البحر".

ولاقت الصور إعجاب جمهور ومتابعي إلهام، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "إيه الجمال ده كله، جمال ولا بالأحلام"، "جميل الفيديو، شكلا ومضمونا"، "إلهام شاهين كل الحب يا أصدق وأجمل ملاك وأجدع إنسانة"، "أحلى فنانة بالعالم"، "الكينج والبحر والوجه الحسن".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين شاركت في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، أحمد رزق، أحمد زاهر، وظهرت كضيف شرف في فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد.

إلهام شاهين ومنير إلهام شاهين محمد منير
