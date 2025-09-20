ضحك وحب.. إلهام شاهين مع محمد منير على البحر في أحدث ظهور

كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو جديد من عطلتها الصيفية، ظهرت خلاله مع "الكينج" محمد منير.

ضم الفيديو صورًا تجمع إلهام ومنير، وسيطرت عليه أجواء الحب والضحك والاستمتاع بآخر أيام الصيفية على البحر، مصحوبة بصوت "الكينج" في أغنية "أنا بعشق البحر".

ولاقت الصور إعجاب جمهور ومتابعي إلهام، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "إيه الجمال ده كله، جمال ولا بالأحلام"، "جميل الفيديو، شكلا ومضمونا"، "إلهام شاهين كل الحب يا أصدق وأجمل ملاك وأجدع إنسانة"، "أحلى فنانة بالعالم"، "الكينج والبحر والوجه الحسن".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين شاركت في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، أحمد رزق، أحمد زاهر، وظهرت كضيف شرف في فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد.