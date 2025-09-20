محمود سعد لـ مجدي الجلاد: لا تجمعني صداقة بـ وفاء عامر

كتبت- منى الموجي:

قال الإعلامي محمود سعد، إنه يحب ويُقدر الفنانة وفاء عامر، لكن لا تجمعهما علاقة صداقة ولا يعرفها على المستوى الشخصي.

وأضاف في حواره مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت) في حلقة جديدة من حلقات برنامج أسئلة حرجة، المعروض على قناة موقع "مصراوي" عبر "يوتيوب": "معنديش علاقة بـ وفاء الحقيقة، بحبها وبقدرها لكن مش من أصدقائي، يعني معرفهاش".

وعن رأيه فيما تم تداوله عنها الفترة الأخيرة، علق "أنا مش منساق، بدقق واسأل الناس اللي بتفهم وتقرا كتير إيه الحكاية، ومفيش حاجة اسمها سرقة أعضاء، طبيا مفيش حاجة اسمها كده".

وأوضح محمود سعد "فيه إني أشتغل تاجر أعصاء، سمسار أجيب 20 شخص في مكان وأشوف تفاصيل الكلية، ويبقى عندي شخص مناسب ونعمل العملية بموافقة، بيتاجر دي شغلته، لكن مفيش حاجة اسمها واحد أوديه المستشفى وأسرق الكلية بتاعته، حتى لما اتعمل فيلم لـ نور الشريف قلنا الكلام ده، وإن ده مش موجود، مينفعش، ينفع بس في قرنية العين هي بس الوحيدة اللي تنفع".