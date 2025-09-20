إعداد- هاني صابر:



حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:



رانيا يوسف

خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار إليها بإطلالة جريئة ودعت من خلالها إجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية فستان جريء.



يارا السكري

نشرت الفنانة يارا السكري، إطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال أثناء تواجدها في باريس.



ميرنا جميل

خطفت الفنانة ميرنا جميل، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها داخل سيارتها.



منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، إطلالة جريئة لها عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال حضورها حفل عمرو دياب بالأهرامات.



مصطفى شعبان

ظهر الفنان مصطفى شعبان، بإطلالة كاجوال، عبر حسابه على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.









