"فزلكة وتنظير".. مي عمر تثير الجدل بمنشور على "فيسبوك"

أثارت الفنانة مي عمر الجدل على السوشيال ميديا، بعد نشرها رسالة غامضة، تنتقد فيها رأي أحد زملائها الفنانين عن احتفالها بتصدر الترند خلال عرض مسلسلها في رمضان.

وكتبت مي عمر في "ستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام: "زميل ، وكنت بعتبره صديق ، طلع في رمضان كتب بوست بيتريق فيه على الناس اللي بتفرح وتشارك إنها ترند رقم واحد. والبوست كان كله بقى: "الترند مش هدف الشغلانة" وإحنا بنشتغل عشان الفن مش الأرقام... كلام تنظير وفزلكة على أعلى مستوى".



وأضافت: "أنا ساعتها قلت مش هرد، وكنت سايية الأيام تكشف عشان كنت عارفة إن عنده مسلسل هيتذاع أوف سيزون، وأول ما يقرب من أي ترند حتى لو دخل رقم 10 نص ساعة، هيبقى مش مصدق نفسة وهيقعد يشارك ويحتفل كأنه فتح القدس".

وتابعت: "فعلا مكدبش خبر، أول ما مسلسله دخل التريند بقى بيشارك فرحان إنه رقم واحد، الله! هو الترند كان وحش في رمضان وبقى جميل دلوقتي".

وأكملت: "طبعا أنا مش ضد إن أي حد يفرج بنجاحه بالعكس مبروك والله، ومن حقك تفرح وتشارك لإن ده تعبك ومجهودك، بس ياريت نبطل المنظر بتاع: "أنا مختلف وأنا فوق الترندات"، وبعد كده أول ما نقرب منها نطير من الفرح وننشر 20 ستوري".

وواصلت: ""أنا عارفة إن أي حد يعرفني كويس هيستغرب من كلامي، لأني عمري ما رديت على حد بس بجد ليه إحنا شطار جدًا في إننا نحرم على غيرنا حاجة، ولما تيجي في ملعبنا تبقى فجأة أحلى حاجة في الدنيا؟".

واختتمت: "في الآخر... الترند مش هدف غير لما يبقى معانا!، وللتوضيح كلامي مش موجه لأي نجوم شاركوا في العمل بالعكس أنا بقدرهم وباحترمهم علشان محدش يفهمني غلط".

يذكر أن مي عمر شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "إش إش" إخراج محمد سامي، بطولة هالة صدقي، ماجد المصري، انتصار، محمد الشرنوبي، شيماء سيف، إدوارد، ندا سامي، دينا، طارق النهري، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

