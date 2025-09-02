فوق الجمل.. تارا عماد تنشر صورًا من كواليس فيلم "درويش"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة تارا عماد عن أحدث جلسة تصوير من كواليس فيلم "درويش" والذي يعرض في السينمات.

ونشرت تارا مجموعة صور من كواليس أحد المشاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين.

وظهرت تارا في الصور وهي تركب فوق "الجمل" وتمسك بسلاح قديم مصنوع من الخشب.

فيلم دوريش بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

