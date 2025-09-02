إعلان

نقل المايسترو سليم سحاب إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

04:14 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

سليم سحاب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

تعرّض المايسترو سليم سحاب لوعكة صحية مفاجئة، ما استدعى تأجيل جولته المقررة لاكتشاف المواهب الغنائية في إقليم القناة وشمال وجنوب سيناء.

وجاء في البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للمايسترو عبر "فيسبوك": "أُعلن اليوم عن تأجيل جولة المايسترو سليم سحاب المقررة لاكتشاف المواهب الغنائية في إقليم القناة وشمال وجنوب سيناء، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ناتجة عن الإرهاق الشديد والضغوط المتواصلة".

تابع البيان: "وقد استدعت حالته نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحته، حيث نصحه الأطباء بالراحة التامة. ومن المنتظر الإعلان عن موعد جديد للجولة فور تماثله للشفاء".

download

اقرأ أيضًا:

إصابة عصام صاصا بجرح في يده

الخميس.. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل بليغ حمدي في الإسكندرية

هاني سرحان يروج لمسلسل "بطل العالم" بالتزامن مع انطلاق تصويره

آية عبدالله تغني "يا أغلى اسم في الوجود" على مسرح مركز الهناجر

الخميس.. علي الحجار يحتفي برحلة الأبنودي في "100 سنة غنا" بالأوبرا

سليم سحاب وعكة صحية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تململ الاحتياط.. جيش إسرائيل على حافة الانهيار ويبحث عن جنوده بالواتسآب
توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح