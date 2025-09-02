نقل المايسترو سليم سحاب إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

كتبت- سهيلة أسامة:

تعرّض المايسترو سليم سحاب لوعكة صحية مفاجئة، ما استدعى تأجيل جولته المقررة لاكتشاف المواهب الغنائية في إقليم القناة وشمال وجنوب سيناء.

وجاء في البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للمايسترو عبر "فيسبوك": "أُعلن اليوم عن تأجيل جولة المايسترو سليم سحاب المقررة لاكتشاف المواهب الغنائية في إقليم القناة وشمال وجنوب سيناء، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ناتجة عن الإرهاق الشديد والضغوط المتواصلة".

تابع البيان: "وقد استدعت حالته نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحته، حيث نصحه الأطباء بالراحة التامة. ومن المنتظر الإعلان عن موعد جديد للجولة فور تماثله للشفاء".

اقرأ أيضًا:

إصابة عصام صاصا بجرح في يده

الخميس.. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل بليغ حمدي في الإسكندرية

هاني سرحان يروج لمسلسل "بطل العالم" بالتزامن مع انطلاق تصويره

آية عبدالله تغني "يا أغلى اسم في الوجود" على مسرح مركز الهناجر

الخميس.. علي الحجار يحتفي برحلة الأبنودي في "100 سنة غنا" بالأوبرا