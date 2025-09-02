كتبت- نوران أسامة:

أعرب الفنان محمد التاجي عن دعمه للفنانة وفاء عامر بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها، مؤكدًا احترامه الكبير لها ولأسرتها.

وقال "التاجي" خلال لقائه ببرنامج "بنظرة" على قناة الشمس: "وفاء عامر ست محترمة جدًا ومحترفة، وأنا مش متخيل الكلام اللي اتقال عليها. زوجها محمد فوزي راجل فوق مستوى الشبهات، اتعاملت معاه في المسرح، وراجل محترم بيخاف على سمعته وأعماله، وهو منتج كبير ومقدّر."

وتابع: "محدش فيهم يهمني على المستوى الشخصي قد ما يهمني ابنهم.. ليه تكسر نفس شاب في بداية عمره بسبب كلام؟"

وكانت الفنانة وفاء عامر قد تعرضت مؤخرًا لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مزاعم من إحدى السيدات التي ادّعت أنها ابنة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والفنانة إيمان الطوخي، وتورط وفاء عامر في قضايا غير صحيحة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا.

