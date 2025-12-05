أحدث ظهور لـ هيدي كرم.. والجمهور يعلق (صور)

ماذا قالت إلهام شاهين عن فيلم "العملاق" بعد عرضه بمهرجان البحر الأحمر؟

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيدي، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع ايموجي"قلوب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الملكة، الله على جمالك، برنسيسة، جميلة الجميلات".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.