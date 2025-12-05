أعلن المنتج أحمد السبكي، عن موعد طرح فيلمه السينمائي الجديد "الملحد" بعد رفع منعه من العرض بقرار من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعاوى القضائية المطالبة بوقفه.

ونشر السبكي، البرومو الرسمي للفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الإعلان الرسمي لفيلم الملحد ٣١ ديسمبر بجميع سينمات مصر".

وقضت المحكمة بعدم قبول إحدى الدعاوى لانتفاء القرار الإداري، وذلك بعد أن قدّمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة، مستندات رسمية تؤكد صدور ترخيص عرض الفيلم من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم 121 لسنة 2023.

كما أكدت المحكمة، أن تلك المستندات تثبت وجود قرار إداري إيجابي يسمح بالعرض، لينتفي بذلك محل الطعن ومصلحة المدعي في طلب المنع.

فيلم "الملحد" بطولة أحمد حاتم، نجلاء بدر، شيرين رضا، محمود حميدة، صابرين، وتارا عماد، ومن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل.