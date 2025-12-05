مي عز الدين لـ سوسن بدر: "كل حبي لتعليمك ليا"

وجهت الفنانة مي عزالدين، رسالة للفنانة سوسن بدر التي تشاركها بطولة مسلسل "قبل وبعد" في رمضان 2026.

ونشرت مي صورتها مع سوسن بدر، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل حبي ليكي ولشخصيتك ولفنك وتعليمك ليا".

وتتعاون سوسن بدر مع مي عز الدين في مسلسل "قبل وبعد" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

المسلسل بطولة سوسن بدر وإيمان السيد ومحمود عبدالمغني وعماد زيادة وكريم عفيفي وريم البارودي وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج مرقس عادل.