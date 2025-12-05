إعلان

ليلى علوي تستعرض فستانها بافتتاح البحر الأحمر والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

12:40 م 05/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أناقة ليلى علوي
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي تستعرض فستانها
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي بإطلالةأنيقة
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي بالسعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعرضت الفنانة ليلى علوي، فستانها بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام،وعلقت: "حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه القمر ده، ما شاء الله جميلة الجميلات، أحلى واحدة في المهرجان كله، ايه الطعامة والحلاوة دي، آخر شياكة، قمر 14".

وانتهت ليلى علوي مؤخرا من تصوير فيلم "ابن مين فيهم؟" ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

ليلى علوي مهرجان البحر الأحمر السينمائي إنستجرام ليلى علوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر