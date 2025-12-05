ليلى علوي تستعرض فستانها بافتتاح البحر الأحمر والجمهور يعلق (صور)

ماذا قالت إلهام شاهين عن فيلم "العملاق" بعد عرضه بمهرجان البحر الأحمر؟

منى زكي تكشف رأيها في ردود فعل الجمهور عن "الست" (صور)

استعرضت الفنانة ليلى علوي، فستانها بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام،وعلقت: "حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه القمر ده، ما شاء الله جميلة الجميلات، أحلى واحدة في المهرجان كله، ايه الطعامة والحلاوة دي، آخر شياكة، قمر 14".

وانتهت ليلى علوي مؤخرا من تصوير فيلم "ابن مين فيهم؟" ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.