ناهد السباعي في ذكرى وفاة والدتها الثانية: "أغلى ما فقدت"

أحيت الفنانة ناهد السباعي، الذكرى الثانية لوفاة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي بكلمات حزينة.

ونشرت ناهد، صورتها مع والدتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الذكرى السنوية الثانية.. اللهم أرحم أمي فهى أغلى ما فقدت".

وأَافت: "وأسألك يا رب أن تغفر لها وتنزل الضياء على قبرها وتؤنس وحدتها، اللهم أنر قبرها وأجعل ملائكة الرحمة تطوف عليها من كل جانب، اللهمّ أرحمها رحمةً واسعةً تسع الأرض ومن عليها، واجعل قبرها جنة ومكانها فردوسًا،اللهمّ إنا نسألك باسمك الأعظم أن ترزق أمي أعلى درجات الجنة، وأن تجمعنا بها في جنات النعيم، من غير حساب ولا سابق عذاب".

يذكر أن، المنتجة ناهد فريد شوقي رحلت عن عالمنا في 5 ديسمبر 2023 عن عمر ناهز الـ 72 عاما.