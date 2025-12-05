إعلان

ناهد السباعي في ذكرى وفاة والدتها الثانية: "أغلى ما فقدت"

كتب : هاني صابر

01:42 م 05/12/2025

ناهد السباعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيت الفنانة ناهد السباعي، الذكرى الثانية لوفاة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي بكلمات حزينة.

ونشرت ناهد، صورتها مع والدتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الذكرى السنوية الثانية.. اللهم أرحم أمي فهى أغلى ما فقدت".

وأَافت: "وأسألك يا رب أن تغفر لها وتنزل الضياء على قبرها وتؤنس وحدتها، اللهم أنر قبرها وأجعل ملائكة الرحمة تطوف عليها من كل جانب، اللهمّ أرحمها رحمةً واسعةً تسع الأرض ومن عليها، واجعل قبرها جنة ومكانها فردوسًا،اللهمّ إنا نسألك باسمك الأعظم أن ترزق أمي أعلى درجات الجنة، وأن تجمعنا بها في جنات النعيم، من غير حساب ولا سابق عذاب".

يذكر أن، المنتجة ناهد فريد شوقي رحلت عن عالمنا في 5 ديسمبر 2023 عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

ناهد السباعي إنستجرام ناهد السباعي ناهد فريد شوقي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟