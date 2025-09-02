نيكول سابا تكشف سبب عدم إنجابها للمرة الثانية

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن سبب عدم إنجابها للمرة الثانية، موضحة أن انشغالها بالعمل، مؤكدة أن الأمومة تتطلب الكثير من الجهد والوقت.

وقالت نيكول خلال لقائها ببرنامج "عمر جديد": "الوقت خطفنا، ومع الشغل والارتباط لازم تضلي دايمًا جاهزة وحاضرة، موضوع تكبير العيلة لازم يكون سريع وما ياخد وقت طويل، لأنه بعدين الواحد بيقول يا ريت. المهنة بتفرض عليكي دايمًا تكوني محافظة على شكلك وجسمك، والأمومة مسؤولية كبيرة".

يُذكر أن آخر أعمال نيكول سابا الدرامية كان مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة "سينرجي"، وشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبدالله، وعدد من النجوم.

