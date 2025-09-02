إعلان

نيكول سابا تكشف سبب عدم إنجابها للمرة الثانية

02:09 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نيكول سابا (2)
  • عرض 7 صورة
    نيكول سابا (6)
  • عرض 7 صورة
    نيكول سابا
  • عرض 7 صورة
    نيكول سابا (5)
  • عرض 7 صورة
    نيكول سابا (4)
  • عرض 7 صورة
    نيكول سابا (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن سبب عدم إنجابها للمرة الثانية، موضحة أن انشغالها بالعمل، مؤكدة أن الأمومة تتطلب الكثير من الجهد والوقت.

وقالت نيكول خلال لقائها ببرنامج "عمر جديد": "الوقت خطفنا، ومع الشغل والارتباط لازم تضلي دايمًا جاهزة وحاضرة، موضوع تكبير العيلة لازم يكون سريع وما ياخد وقت طويل، لأنه بعدين الواحد بيقول يا ريت. المهنة بتفرض عليكي دايمًا تكوني محافظة على شكلك وجسمك، والأمومة مسؤولية كبيرة".

يُذكر أن آخر أعمال نيكول سابا الدرامية كان مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة "سينرجي"، وشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبدالله، وعدد من النجوم.

اقرأ أيضًا:

الخميس.. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل بليغ حمدي في الإسكندرية

هاني سرحان يروج لمسلسل "بطل العالم" بالتزامن مع انطلاق تصويره

آية عبدالله تغني "يا أغلى اسم في الوجود" على مسرح مركز الهناجر

نيكول سابا برنامج عمر جديد العمل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح