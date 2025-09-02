عمرو يوسف: اللي اتصرف على فيلم درويش يعمل مسلسلين تلاتة

كتب - معتز عباس:

قال الفنان عمرو يوسف، إن فيلم "درويش" استطاع إسعاد النقاد والجمهور في السينمات، بفضل النجاح الذي حققه.

وأضاف "يوسف" ضيف برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على قناة "ام بي سي مصر": "اللي اتصرف على فيلم درويش يعمل مسلسلين و 3 مسلسلات، كمان الوقت اللي اتصور فيه درويش كان في معانا ممثلين بيروحوا يخلصوا مسلسلات وأفلام وبعدين يرجعوا يكملوا معانا".

وتابع: "فريق العمل كله ممتاز، ونوعية الافلام دي لازم تبقى جاهز لكل خطوة والفيلم تفاصيله كتير ".

فيلم دوريش بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

