انفصال النجمة مونيكا بيلوتشي عن المخرج العالمي تيم بورتن

كشف موقع "Agence france presse" الفرنسي عن انفصال النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي والمخرج الأمريكي تيم بورتن بعد قصة حب جمعتهما طوال عامين.

ونشر الموقع بيانا رسميا مشتركا كان كالتالي: "بكل احترام واهتمام عميق ببعضهما البعض قرر مونيكا بيلوتشي وتيم بورتن الانفصال".

أكدت بيلوتشي علاقتها العاطفية مع بورتن عام ٢٠٢٣، وقد اختارها العام الماضي للمشاركة في فيلم الرعب الكوميدي "بيتلجوس بيتلجوس"، وهو جزء ثانٍ لفيلمه الناجح "بيتلجوس" عام ١٩٨٨.

تؤدي بيلوتشي دور ديلوريس، وهي مخلوقة شريرة شبيهة بفرانكشتاين، مصممة على الانتقام من زوجها السابق، الذي يؤدي دوره مايكل كيتون.

لبيلوتشي طفلان من زواجها الذي دام ١٤ عامًا من الممثل الفرنسي فينسنت كاسل، الذي شاركها بطولة فيلم "لا رجعة فيه"، والذي انتهى عام ٢٠١٣.

يذكر أن النجمة مونيكا بيلوتشي تشارك بفيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

