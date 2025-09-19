إعلان

"أنغام وهيدي كرم".. 25 صورة لنجمات الفن مع أبنائهن

03:11 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
    امال ماهر مع ابنها
    بسمة بوسيل مع ابنها (1)
    بسمة بوسيل مع ابنها (2)
    انغام مع ابنها
    حنان ترك مع ابنها
    دينا مع ابنها (1)
    دينا مع ابنها (2)
    رحمة أحمد فرج
    رنا سماحة مع ابنها
    ريهام ايمن مع ابنها
    ريهام عبدالغفور مع ابنها
    سميرة سعيد وابنها
    صابرين مع ابنها
    غادة عادل مع ابنها
    لقاء الخميسي مع ابنها (1)
    ليلى علوي مع ابنها خالد
    لقاء الخميسي مع ابنها (2)
    نادية العراقية مع ابنها
    رانيا محمود ياسين مع ابنها
    هيدي كرم مع ابنها
    وفاء صادق مع ابنها نور
    وفاء عامر مع ابنها
    جيهان علامة زوجة راغب علامة مع ابنيها
    نادية لطفي مع ابنها
كتب- هاني صابر:

ظهرن عدد من نجمات الفن مع أبنائهن في عدة مناسبات مختلفة والتي تكشف مدى حالة الحب والإنسجام الذي يجمع كل فنانة مع ابنها.

وتحرصن النجمات على مشاركة هذه اللحظات السعيدة مع أبنائهن عبر حساباتهن المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشاركن جمهورهن ومتابعيهن احتفالاتهن مع الأبناء سواء في الخروجات أو المناسبات الخاصة أو بالمنزل أو خلال رحلتهن بالتسوق داخل المتاجر الشهيرة أو خلال سفرهن بالخارج.

ومن بين الفنانات التي تحرصن على مشاركة صورهن مع أبنائهن عبر حساباتهن الشخصية، كل من (لقاء الخميسي وصابرين وسميرة سعيد وليلى علوي وغادة عادل ونادية العراقية ونادية لطفي وهيدي كرم ورحمة أحمد فرج ودينا وريهام عبدالغفوروحنان ترك وجيهان علامة زوجة المطرب راغب علامة، وانتصار وآمال ماهر وبسمة بوسيل ووفاء عامر ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين وريهام أيمن).

نجمات الفن هيدي كرم أنغام لقاء الخميسي سميرة سعيد ليلى علوي غادة عادل
