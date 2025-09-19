"أنغام وهيدي كرم".. 25 صورة لنجمات الفن مع أبنائهن

كتب- هاني صابر:

ظهرن عدد من نجمات الفن مع أبنائهن في عدة مناسبات مختلفة والتي تكشف مدى حالة الحب والإنسجام الذي يجمع كل فنانة مع ابنها.

وتحرصن النجمات على مشاركة هذه اللحظات السعيدة مع أبنائهن عبر حساباتهن المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشاركن جمهورهن ومتابعيهن احتفالاتهن مع الأبناء سواء في الخروجات أو المناسبات الخاصة أو بالمنزل أو خلال رحلتهن بالتسوق داخل المتاجر الشهيرة أو خلال سفرهن بالخارج.

ومن بين الفنانات التي تحرصن على مشاركة صورهن مع أبنائهن عبر حساباتهن الشخصية، كل من (لقاء الخميسي وصابرين وسميرة سعيد وليلى علوي وغادة عادل ونادية العراقية ونادية لطفي وهيدي كرم ورحمة أحمد فرج ودينا وريهام عبدالغفوروحنان ترك وجيهان علامة زوجة المطرب راغب علامة، وانتصار وآمال ماهر وبسمة بوسيل ووفاء عامر ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين وريهام أيمن).