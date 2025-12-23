إعلان

"يانجو بلاي" تكشف عن بوستر مسلسل "قسمة العدل" استعدادا لعرضه على منصتها

كتب- مروان الطيب:

08:22 م 23/12/2025

مسلسل قسمة العدل

كشفت "يانجو بلاي" عن البوستر الرسمي لمسلسل "قسمة العدل" استعدادا لعرضه على منصتها خلال الفترة المقبلة.

نشرت "يانجو بلاي" البوستر عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: " حكاية مليانة صراعات ودراما… البوستر الرسمي لمسلسل قِسمة العدل قريبًا".

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حول صراع ثلاثة أشقاء على أملاك وثروة والدهم الحي، بينما تقف أختهم الوحيدة بين أطماعهم المتصاعدة، لتظل النهاية معلقة بسؤال: من ينتصر في هذا الصراع العائلي؟

ويشارك ببطولة المسلسل كل من إيمان العاصي، محمد جمعة، رشدي الشامي، خالد كمال، تأليف أمين جمال وشادي أسعد، إخراج أحمد خالد.

اخر مشاركات إيمان العاصي في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات إيمان العاصي بمسلسل "برغم القانون" عام 2024.

تدور أحداث المسلسل حول ليلى التي بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد. تستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركًا طفلين وهما ليلى وهاشم بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

