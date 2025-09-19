كارولين لبكي تحتفل بعرض فيلمها "Born Stars" بحضور شقيقتها نادين

كتب- مروان الطيب:

احتفلت المخرجة اللبنانية العالمية نادين لبكي، بفيلم شقيقتها كارولين الذي يحمل اسم "بورن ستارز" وذلك بالعرض الخاص للفيلم .

ونشر برنامج "et بالعربي" لقاء جمع الشقيقتان من العرض الخاص للفيلم، إذ حرصت المخرجة نادين لبكي على الحضور ودعم شقيقتها، والذي يعد أولى تجارب كارولين الإخراجية على شاشة السينما.

تدور أحداث فيلم "بورن ستارز" في أعقاب الأزمات التي تمر بها لبنان، فيقرر خمسة أصدقاء إطلاق مشروع إلكتروني جريء، ولكن يتسبب المشروع في موجة وانتفاضة في سبيل التحرر والتغيير الاجتماعي، ويشارك ببطولة الفيلم الفنانة ياسمين المصري، وتأليف وإخراج كارولين لبكي.

وكانت اخر تجارب المخرجة نادين لبكي على شاشة السينما بفيلم الدراما "The Sand Castle" عام 2024.

اقرأ أيضا:

"مجوهرات ودولارات وحقائب".. جويل مردينيان تتعرض للسرقة للمرة الثالثة (فيديو)

بعد أنباء عن ارتباطها بشاب خارج الوسط الفني.. إيناس الدغيدي تتصدر محركات البحث