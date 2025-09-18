إعلان

بعد ظهوره مع أكرم السعدني.. 20 صورة للزعيم عادل إمام مع عائلته

11:19 م الخميس 18 سبتمبر 2025
    عادل إمام وعمر متولي
    عادل إمام مع نجله المخرج رامي إمام
    عادل إمام وزوجته هالة الشلقاني
    عادل إمام مع عائلته (8)
    عادل إمام مع عائلته (7)
    عادل إمام مع عائلته (6)
    عادل إمام مع عائلته (5)
    عادل إمام مع عائلته (9)
    عادل إمام مع عائلته (3)
    عادل إمام مع عائلته (2)
    عادل إمام مع عائلته (15)
    عادل إمام مع عائلته (14)
    عادل إمام مع عائلته (13)
    عادل إمام مع عائلته (12)
    عادل إمام مع عائلته (10)
    عادل إمام مع عائلته (1)
    عادل إمام مع عائلته (4)
    عادل إمام وزوجته
    عادل إمام مع حفيده
كتب- مروان الطيب:

أثار ظهور النجم الكبير عادل إمام، تفاعلا مع الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر الكاتب الكبير أكرم السعدني صورة تجمعه بالزعيم عبر حساباته على السوشيال ميديا.

وظهر في الصورة أكرم السعدني مع الزعيم عادل إمام وأسرته داخل منزله.

وحرص الزعيم عادل إمام بمراحل حياته، على الظهور مع عائلته بالعديد من المناسبات منهم زوجته هالة الشلقاني، وأولاده الفنان محمد إمام، ورامي إمام، وابنته سارة، وابن شقيقته الفنان عمر متولي.

يُذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام كان مسلسل "فلانتينو"، الذي عُرض في موسم رمضان 2020، وشاركه البطولة: دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، وغيرهم. العمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

عادل إمام السوشيال ميديا أكرم السعدني الزعيم عادل إمام
