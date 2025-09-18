كتب- هاني صابر:

علق الفنان مراد مكرم، على أزمة اختفاء الأسورة الذهبية الأثرية بالمتحف المصري، وذلك بعد إلقاء الداخلية القبض على المتهمين.

وكتب مراد، عبر حسابه على فيسبوك: "من ٣٣٠٠ سنة تقريبا، جلس جواهرجي متقن لحرفته يصنع أسورة من الذهب لأحد الحكام أو المسؤلين الكبار استخدم فيها أكثر من ××× جرام ذهب ثم سلم هذه الأسورة لصاحبها، وتوالت الأجيال في امتلاك تلك الأسورة".

وأضاف: "ولم يقوى الزمن على تدميرها حتى جائت حفيدة جاهلة، عشوائية من أحفاد هؤلاء العظماء لتبيع ما يقدر بـ ١٧٠ مليون باعته بـ ١٨٠ ألف.. الفرق بين تلك السيدة، وصانع الأسورة الأول هو الفرق بين بناة الأهرام والحضارة وبين معظم أهل هذا البلد الكريم الآن....وحسرتااااه".

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ملابسات واقعة اختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، عقب بلاغ رسمي من وكيل المتحف وأخصائي ترميم بتاريخ 13 من الشهر الجاري.

وتبين من التحريات أن وراء الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف المصري، حيث استغلت وجودها في عملها يوم 9 من الشهر ذاته وقامت بسرقة الأسورة بأسلوب المغافلة.

وكشفت التحريات أنها تواصلت مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات في السيدة زينب بالقاهرة، والذي باعها لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه، قبل أن يقوم الأخير ببيعها لعامل بمسبك ذهب بمبلغ 194 ألف جنيه، ليتم صهرها ضمن مصوغات أخرى وإعادة تشكيلها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط جميع المتورطين، كما جرى ضبط المبالغ المالية المتحصلة من عملية بيع الأسورة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.