بعد تجديد حبس سوزي الأردنية.. 20 صورة جمعتها مع نجوم الفن

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم البلوجر سوزي الأردنية ترند محرك البحث "جوجل"، بعدما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها ببث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قررت الجهات المختصة التحفظ على أموالها وممتلكاتها، لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها غير المشروع.

وعبرت سوزي في أكثر من لقاء عن حبها للتمثيل ورغبتها في خوض المجال، كما تلقت دعوات من نجوم الفن لحضور مناسباتهم والعروض الخاصة لأعمالهم من بينها العرض الخاص لفيلم الشاطر بطولة أمير كرارة.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز 20 صورة جمعت سوزي الأردنية بعدد من نجوم الفن.

سوزي الأردنية مع هنا الزاهد

ظهرت سوزي الأردنية مع الفنانة هنا الزاهد في العرض الخاص لفيلم الشاطر، وشاركتها بعض المقاطع عبر "تيك توك".

سوزي الأردنية مع هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي صورة تجمعها بسوزي الأردنية عبر "إنستجرام"، وعلّقت عليها "قلبي يا قلبي"، وذلك من كواليس مسلسل 80 باكو الذي عُرض في موسم رمضان 2025.

سوزي الأردنية مع نسرين أمين

ظهرت سوزي الأردنية في مقاطع متعددة برفقة الفنانة نسرين أمين وابنتها، الأمر الذي أثار وقتها تساؤلات حول احتمال مشاركتها في أحد أعمالها الفنية.

سوزي الأردنية مع هدى الإتربي

شاركت هدى الإتربي جمهورها صورًا وفيديوهات لها مع سوزي عبر "إنستجرام"، وظهرا سويًا في أحد المقاطع على "تيك توك".